Стало известно время начала первого казахстанского матча на Australian Open

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева встретится с россиянкой Анастасией Захаровой в понедельник, 15 января, передает корреспондент Vesti.kz.

Сообщается, что это будет второй игровой день Открытого чемпионата Австралии-2024. Противостояние пройдет третьим запуском на 14-м корте. Начало запланирована ориентировочно на 09:30 по времени Астаны.

Отметим, что лидеры казахстанского тенниса Елена Рыбакина и Александр Бублик не будут задействованы ни в воскресенье, ни в понедельник. Вероятно, их матчи пройдут уже во вторник, 16 января.

Сам турнир пройдет с 15 по 28 января в Мельбурне.

Стоит отметить, что Рыбакина является одним из фаворитов турнира. Перед Australian Open Рыбакина выиграла турнир в Брисбене, но в следующем состязании в Аделаиде уступила россиянке Екатерине Александровой.

Напомним, что в первом круге турнира Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой. Подробности - здесь.