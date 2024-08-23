Рыбакина? Кто попал в рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2024 года

Стал известен рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2024 года по версии Forbes, передают Vesti.kz.

В список попали четыре представительницы женского тенниса, но среди них не оказалось четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной.

Топ-10 выглядит так:

1. Карлос Алькарас - 42.3 миллиона долларов (32 вне корта);

2. Новак Джокович - 37.2 миллиона долларов (25);

3. Коко Гауфф - 27.1 миллиона долларов (20);

4. Ига Швентек - 26.7 миллиона долларов (15);

5. Янник Синнер - 26.6 миллиона долларов (15);

6. Рафаэль Надаль - 23.3 миллиона долларов (23);

7. Даниил Медведев - 20.3 миллиона долларов (13);

8. Наоми Осака - 14.6 миллиона долларов (14);

9. Каспер Рууд - 13.9 миллиона долларов (10);

10. Арина Соболенко - 13.7 миллиона долларов (7).

Напомним, Рыбакина отказалась от выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже из-за бронхита, а на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) она сенсационно проиграла в первом же матче.

Казахстанка выступит на US Open, который состоится с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.

Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на US Open