Рыбакина? Кто попал в рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2024 года

Новости спорта Теннис
Сегодня 21:10
©ktf.kz

Стал известен рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2024 года по версии Forbes, передают Vesti.kz.

В список попали четыре представительницы женского тенниса, но среди них не оказалось четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной.

Топ-10 выглядит так:

1. Карлос Алькарас - 42.3 миллиона долларов (32 вне корта);
2. Новак Джокович - 37.2 миллиона долларов (25);
3. Коко Гауфф - 27.1 миллиона долларов (20);
4. Ига Швентек - 26.7 миллиона долларов (15);
5. Янник Синнер - 26.6 миллиона долларов (15);
6. Рафаэль Надаль - 23.3 миллиона долларов (23);
7. Даниил Медведев - 20.3 миллиона долларов (13);
8. Наоми Осака - 14.6 миллиона долларов (14);
9. Каспер Рууд - 13.9 миллиона долларов (10);
10. Арина Соболенко - 13.7 миллиона долларов (7).

Напомним, Рыбакина отказалась от выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже из-за бронхита, а на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) она сенсационно проиграла в первом же матче.

Казахстанка выступит на US Open, который состоится с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.

Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на US Open

Метки:
WTA ATP Казахстан Рыбакина Елена

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:10
Теннис
Рыбакина? Кто попал в рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2024 года
Сегодня , 16:28
Теннис
В России отреагировали на разрыв Рыбакиной с тренером
Сегодня , 14:37
Теннис
История разрыва Рыбакиной и ее тренера: он посвящал ей тату, их подозревали в романе
Сегодня , 00:38
Теннис
Казахстанец повесил "баранку" сопернику и сотворил камбэк на US Open
Вчера , 21:39
Теннис
Рыбакина узнала свой путь к титулу на US Open
Вчера , 17:10
Теннис
Выиграл дерби и вышел в финал! Казахстанец в шаге от достижения на US Open
21 августа, 07:27
Теннис
Неожиданным исходом обернулся первый матч Зарины Дияс на US Open
21 августа, 07:10
Теннис
Казахстанское дерби состоится после камбэка на US Open
19 августа, 15:36
Теннис
Дамир Жалгасбай выиграл престижный турнир в Польше
19 августа, 11:48
Теннис
Наши в Нью-Йорке: что ждет Зарину Дияс и других казахстанцев в борьбе за US Open
© 2008 - 2024 ТОО «EML»