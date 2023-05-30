Автор: Димаш Тулегенов

Сегодня, 30 мая, на Открытом чемпионате Франции - "Ролан Гаррос" состоятся очередные матчи первого круга одиночного разряда. Выступят в том числе три представителя Казахстана: Елена Рыбакина, Александр Бублик и Тимофей Скатов. Корреспондент Vesti.kz - о том, что нужно знать перед просмотром их матчей.

Накануне, в рамках второго игрового дня, свой матч уже провела вторая ракетка страны в женском одиночном разряде Юлия Путинцева (№58). В напряженной встрече она сломила сопротивление бельгийки Марины Заневской (№89) - 7:5, 7:6(3).

Во вторник первым из представителей Казахстана на корт выйдет лучший теннисист страны в мужском одиночном разряде Бублик. 25-летний теннисист, занимающий 51-е место в мировом рейтинге, скрестит ракетки с 21-летним итальянцем Джулио Дзеппьери (№129).

Это будет первая очная встреча между спортсменами. Для казахстанца это пятое участие в основной сетке парижского "Большого шлема", и он трижды добирался до второго раунда. Что касается молодого итальянца, то он второй раз в карьере пробился в основу крупнейшего турнира, а впервые это случилось также на "Ролан Гаррос" ровно год назад. Тогда в первом круге квалифаер проиграл поляку Хуберту Хуркачу - 5:7, 2:6, 5:7.

На кортах Открытого чемпионата Франции Дзеппьери на прошлой недели провел три игры, в которых одержал убедительные победы. В квалификации он расправился с Николозом Басилашвили (№218) - 6:4, 6:1, Сантьяго Родригесом Таверной (№245) - 6:3, 6:4, а также с Фредерико Феррейра Силвой (№230) - 6:4, 6:1.

Но теперь его ждет противостояние с куда более высококлассным игроком. Правда Джулио может надеяться на то, что Бублик крайне нестабилен на нелюбимом для себя грунте, а сам он большую часть своих трофеев завоевал именно на этом медленном покрытии.

Матч между Бубликом и Дзеппьери пройдет вторым запуском на 11-м корте. Они выйдут на корт по окончании встречи между Ван Синьюй и Марией Боузковой, ориентировочно в 16:30 по Астане. Во втором круге победитель матча сыграет с лучшим из пары Каспер Рууд (№4) - Элиас Имер (№155).

Прямая трансляция игры будет доступна по этой ссылке ближе к началу противостояния.

Чуть позже свой дебютный матч в рамках этого розыгрыша турнира проведет лучшая теннисистка страны и четвертая ракетка мира Рыбакина. 23-летнюю казахстанку ждет встреча с 16-летней Брендой Фрухвиртовой из Чехии. Мы уже рассказали об этой талантливейшей теннисистке, которой пророчат большое будущее:

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Это будет первый матч между ними и, наверняка, далеко не последний. Рыбакина уже добиралась до четвертьфинала "Ролан Гаррос" в позапрошлом году, и сейчас она намерена выступить как минимум не хуже. А вот для Бренды это лишь второе выступление в основной сетке "Больших шлемов" и дебютное в Париже.

Противостояние Елены и Бренды состоится третьим запуском на второй по значимости арене турнира - корте имени Сюзанн Ленглен. Ориентировочно старт игры запланирован на 18:15 по времени Астаны. Перед их выходом на корт свою встречу должны доиграть Ребека Масарова и Коко Гауфф.

В прямом эфире матч с участием Рыбакиной можно будет посмотреть на одном из двух телеканалов Eurosport. Также трансляция будет доступна здесь перед началом игры. Соперница лучшей из пары определится в противостоянии Линды Носковой (№50) и Данки Ковинич (№68).

Завершать выступление казахстанцев в этот день предстоит дебютанту основной сетки "Ролан Гаррос" Скатову, занимающему 147-ю строчку в мировой табели о рангах. Уроженец Петропавловска здорово себя проявил в квалификации, одержав три победы кряду. Он вышел в основную сетку "Большого шлема" второй раз в карьере и впервые почти за полтора года.

Теперь 22-летнего Тимофея ждет противостояние с опытным Григором Димитровым (№29) из Болгарии. Ранее их пути ни разу не пересекались. 32-летний Григор выступает в Париже уже 13-й год кряду. Однако "Ролан Гаррос" является для него самым неудобным турниром "Большого шлема", ведь там он лишь раз дошел до 1/8 финала (2020), тогда как на трех других соревнованиях этой категории добирался до полуфинала.

Конечно, Димитров является безоговорочным фаворитом матча. Но списывать со счетов Скатова, отлично чувствующего себя на грунте, а также уже успевшего провести на кортах "Ролан Гаррос" три встречи на прошлой неделе, определенно не стоит. Тем более болгарин, вероятно, физически вымотан больше, так как на прошлой неделе он добрался до финала турнира в Женеве (Швейцария), где уступил чилийцу Николасу Джарри.

Всегда есть надежда на победу андердога. Тем более Григор в прошлом несколько раз оступался в первом круге "Ролан Гаррос", будучи сеянным игроком. В статусе фаворита он тогда уступал Маркосу Хирону, Иво Карловичу и Джеку Соку.

Матч между Скатовым и Димитровым пройдет четвертым запуском на 13-м корте. Теннисисты появятся на площадке после окончания встречи между Сораной Кырстей и Жасмин Паолини. Ожидается, что матч казахстанца начнется ориентировочно в 19:30 по столичному времени. Прямая трансляция игры будет доступна при переходе по этой ссылке. Победитель во втором круге выйдет на кого-то из пары Эмиль Руусувуори (№46) - Грегуар Баррер (№58).

Также не стоит забывать, что сегодня начинается и розыгрыш парных турниров. 35-летний казахстанец Андрей Голубев (№82) сыграет в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром (№55). Их соперниками по первому кругу будут первые сеянные, лучшие парники мира нидерландец Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски.

Для опытного Голубева "Ролан Гаррос" является самым успешным турниром "Большого шлема" в парном разряде. В 2014-м он добрался до полуфинала с австралийцем Сэмом Гротом, а в 2021-м с соотечественником Бубликом вышел в финал.

Матч против лидеров мирового рейтинга пройдет третьим запуском на девятом корте. Перед этим на арене сыграют третьи сеянные Марсело Аревало/Жан-Жюльен Ройер и братья Петрос и Стефанос Циципасы. Игра с участием Голубева начнется ориентировочно в 18:20 по Астане.

Прямая трансляция события будет доступна здесь ближе к старту игры.

Напомним, что "Ролан Гаррос"-2023 пройдет с 28 мая по 11 июня в Париже. Всего в одиночном и парном разрядах заявлено семь казахстанских теннисистов. Общий призовой фонд в этом году составляет 49,6 миллиона евро (23,6 миллиарда тенге).

Фото: "Ролан Гаррос"©️