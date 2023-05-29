16-летняя вундеркинд и будущая первая ракетка мира? С кем сыграет Рыбакина на старте "Ролан Гаррос"

Во вторник, 30 мая, лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина возьмет свой старт на втором турнире "Большого шлема" этого года - Открытом чемпионате Франции - "Ролан Гаррос" (Париж, Франция). Болельщики прекрасно знают, что из себя представляет 23-летняя казахстанка, однако о ее сопернице по первому кругу они осведомлены уже не так хорошо. Корреспондент Vesti.kz знакомит читателей с 16-летней Брендой Фрухвиртовой (№146).

В четверг стало известно, что соперницей Рыбакиной по первому кругу "Ролан Гаррос" будет одна из теннисисток, которой довелось пройти через сито квалификации. Вскоре стало понятно, что противостоять набравшей отличный ход казахстанке предстоит юной чешке Фрухвиртовой.

Бренда является младшей из сестер Фрухвиртовых. Любопытно, что ее старшая сестра, 18-летняя Линда Фрухвиртова (№59), сыграет в первом круге с близкой подругой Рыбакиной россиянкой Анастасией Павлюченковой (№333).

В квалификации Бренда обыграла троих соперниц. Сначала в тяжелом матче сломила сопротивление хорватки Антонии Ружич (№235) - 3:6, 6:2, 7:6(10), затем переиграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхманн (№400) - 7:6(4), 6:1, а в финале оставила не у дел француженку Элис Роббе (№193) - 6:3, 6:0.

Фрухвиртова-младшая является одной из самых многообещающих и талантливейших теннисисток нового поколения. Рожденная в 2007 году теннисистка уже зарекомендовала себя как профессионал во взрослом туре. В начале года она прошла три стадии квалификации Australian Open, а также дебютировала в основной сетке турниров "Большого шлема", проиграв в первом раунде белоруске Александре Саснович - 5:7, 2:6.

В ее возрасте многие только готовятся, чтобы сыграть на юниорском "Большом шлеме", но Бренда уже через все это прошла. В десятилетнем возрасте она уже соревновалась на детских турнирах с 12-летними, а через пару сезонов играла в категории до 14 лет. В 13-летнем возрасте она уже обыграла свою соотечественницу из топ-100 Катерину Синякову в показательном матче.

"Ролан Гаррос" наверняка один из любимейших турниров Фрухвиртовой. Дело в том, что она тренируется в академии известного тренера Патрика Муратоглу во Франции, а в 2020-м ей выделили приглашение на юниорский розыгрыш турнира, хотя тогда ей было всего 13. Она ожидаемо стала самой молодой участницей соревнований, но проиграла в первом же круге.

В этом году она дебютировала на турнирах категории WTA 1000, приняв участие в соревнованиях в Майами (США) и Мадриде (Испания). В прошлом сезоне она выиграла восемь взрослых турниров ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов США (все - на грунте). Причем пять из них она выиграла кряду, победив в 25 матчах подряд и проиграв при этом всего два сета из 52! А в марте этого года она впервые одержала победу на турнире ITF 40-тысячнике, первенствовав в Индии на харде.

Среди юниоров на турнирах ITF она выиграла шесть одиночных финалов из восьми, а остановить ее в решающих матчах смогла лишь старшая из сестер Линда. Среди юниоров Бренда никогда не становилась первой ракеткой мира, максимально добравшись лишь до четвертой строчки. Но все дело в том, что чешка быстро поняла, что уже превзошла уровень юниорского тура, и доказывать ей там нечего.

Из памятных побед можно отметить и сенсационный успех в матче на прошлогоднем турнире в мексиканской Гвадалахаре, где она обыграла экс-пятую ракетку мира итальянку Сару Эррани - 7:6(2), 3:6, 6:2.

Оппозиции уровня Рыбакиной у нее еще не было. Пока рано утверждать, что Фрухвиртова на одном лишь таланте способна совершать сенсации такого уровня уже сейчас. Однако то, что ей предстоит сыграть с одной из фавориток, конечно, должно подстегивать и мотивировать ее еще больше. Хотя, казалось бы, первый в карьере "Ролан Гаррос" - какая еще может быть дополнительная мотивация? Оказывается, может.

Сейчас этот матч может стать драгоценным уроком и опытом для юной Бренды. Но вполне вероятно, что через несколько лет у Рыбакиной и Фрухвиртовой-младшей будут регулярные битвы на теннисных кортах, определить фаворита в которых будет очень сложно. Рыбакиной самой всего 23 года, поэтому нельза сказать, что это битва опыта и молодости. Однако Фрухвиртова все равно на семь лет моложе, и она представитель новейшего поколения. Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что впереди Елену и Бренду ждут еще много очных матчей.

Напомним, что Рыбакина идет на серии из семи побед подряд после выигранного турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Ее лучшим достижением на кортах "Ролан Гаррос" является выход в четвертьфинал в 2021 году.

Точное расписание завтрашнего игрового дня будет известно позже.

Фото: "Ролан Гаррос", Australian Open©️

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"