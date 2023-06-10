Норвежец Каспер Рууд, занимающий четвертое место в мировом рейтинге, стал вторым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису-2023. В полуфинале он обыграл 27-ю ракетку мира Александра Зверева из Германии, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:0.

Соперники провели на корте 2 часа и 11 минут. Рууд сделал 5 эйсов и допустил 1 двойную ошибку, а Зверев выполнил 3 подачи навылет при 2 двойных ошибках.

В финале Рууд сыграет с третьим номером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем, который ранее победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Решающий матч состоится 11 июня.