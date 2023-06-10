Определился второй финалист "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис
Сегодня 07:18
©twitter.com/atptour

Норвежец Каспер Рууд, занимающий четвертое место в мировом рейтинге, стал вторым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису-2023. В полуфинале он обыграл 27-ю ракетку мира Александра Зверева из Германии, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:0.

Соперники провели на корте 2 часа и 11 минут. Рууд сделал 5 эйсов и допустил 1 двойную ошибку, а Зверев выполнил 3 подачи навылет при 2 двойных ошибках.

В финале Рууд сыграет с третьим номером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем, который ранее победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Решающий матч состоится 11 июня.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Ролан Гаррос

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:18
Теннис
Определился второй финалист "Ролан Гаррос"
Вчера , 23:21
Теннис
Джокович посочувствовал первой ракетке мира после победы на "Ролан Гаррос"
Вчера , 22:40
Теннис
Алькарас и Джокович выявили первого финалиста "Ролан Гаррос"
Вчера , 18:29
Теннис
Неожиданным исходом завершился матч за выход в финал "Ролан Гаррос"
8 июня, 19:16
Теннис
Оскандалившаяся теннисистка стала победительницей "Ролан Гаррос"
7 июня, 15:15
Теннис
Рыбакина десять раз снималась с матчей из-за травм и болезней. Как это было?
5 июня, 14:10
Теннис
Восходящая звезда с казахскими корнями: за кого болеть на "Ролан Гаррос" после вылета всех наших
5 июня, 12:00
Теннис
Сколько заработали казахстанцы на "Ролан Гаррос"-2023? Рыбакина только вторая
3 июня, 07:14
Теннис
Матч Рыбакиной и еще двух казахстанцев. Прямая трансляция и превью к субботним играм "Ролан Гаррос"
2 июня, 17:34
Теннис
Официально в топ-3? Сенсация на "Ролан Гаррос" повлияла на рейтинг Рыбакиной
© 2008 - 2023 ТОО «EML»