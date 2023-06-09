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Алькарас и Джокович выявили первого финалиста "Ролан Гаррос"

Алькарас и Джокович выявили первого финалиста "Ролан Гаррос"
©twitter.com/atptour

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий третье место в мировом рейтинге, стал первым финалистом "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде, сообщают Vesti.kz.

В полуфинале он выбил из турнира первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, победив со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Встреча длилась 3 часа и 15 минут. В ее ходе Джокович сделал 8 эйсов и совершил 3 двойные ошибки, Алькарас выполнил 3 подачи навылет и допустил 2 двойные ошибки.

В финале Джокович сыграет с победителем другой полуфинальной пары Александр Зверев (Германия) - Каспер Рууд (Норвегия).

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Метки:
Джокович Новак Алькарас Карлос Ролан Гаррос

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