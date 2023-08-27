Определился первый соперник казахстанского теннисиста в основной сетке US Open

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов, занимающий 128-е место в мировом рейтинге и впервые выигравший квалификацию US Open, узнал своего первого соперника в основной сетке Открытого чемпионата США. Им стал австралиец Алекс де Минаур, 13-я ракетка мира, сообщают Vesti.kz.

Их матч состоится в ночь на 30 августа и начнется примерно в 02:00 по времени Астаны.

28-29 августа на US Open от Казахстана сыграют три представителя:

- Александр Бублик (27-е место в рейтинге ATP) против австрийца Доминика Тима (82-е место в рейтинге ATP);

- Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) против украинки Марты Костюк (37-е место в рейтинге WTA);

- Юлия Путинцева (79-е место в рейтинге WTA) против итальянки Мартины Тревизан (53-е место в рейтинге WTA).