Конкуренция Бублику? 22-летний казахстанец впервые выиграл квалификацию US Open

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов впервые в карьере выиграл квалификацию и вышел в основную сетку US Open, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале квалификации в двух сетах он переиграл австралийца Джеймса Дакворта - 6:2, 6:2. 22-летний Скатов на данный момент располагается на 128-м месте в рейтинге ATP, а его соперник был 112-й.

Встреча соперников длилась один час и четыре минуты. Казахстанец сделал 3 эйса и допустил 1 двойную ошибку. Скатов и Дакворт по три раза подали навылет, при этом Тимофей допустил одну двойную ошибку (Дакворт — пять) и реализовал четыре брейкпойнта из восьми.

Первую игру в основной стадии вторая ракетка Казахстана проведет против итальянского теннисиста Рауля Бранкаччио (169-й номер мирового рейтинга).

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