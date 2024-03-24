Новая звездочка из Казахстана выиграла престижный турнир в Испании

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Сегодня 22:08
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Соня Жиенбаева, занимающая 47-е место в юниорском мировом рейтинге, стала чемпионкой турнира серии ITF Juniors J300 в испанском городе Вильена, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанка в финале уверенно обыграла первую ракетку соревнования бельгийку Жульен Вандроме (33 ITF Juniors) со счетом 7:5, 6:0.

Для Сони это уже седьмой титул в карьере в одиночном разряде под эгидой ITF Juniors.

"Это был тяжелый матч. Очень рада победе. Я знала, что мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы обыграть соперницу, потому что бельгийка хорошо играет на грунте. Рада, что все получилось и удалось завоевать первый одиночный титул в 2024 году", - отметила Жиенбаева.

Ранее Жиенбаева выступала за юниорскую сборную Германии, впоследствии перешла под флаг Казахстана. Более подробная информация о ней приведена здесь.

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