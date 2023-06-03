Автор: Димаш Тулегенов

Сегодня, 3 июня, в рамках седьмого по счету игрового дня на Открытом чемпионате Франции - "Ролан Гаррос", свои матчи проведут все казахстанские теннисисты, продолжающие борьбу на турнире. Корреспондент Vesti.kz подготовил для вас расписание их игр и информацию о прямой трансляции.

Первым же запуском на центральном корте имени Филиппа Шатрие сыграет лучшая теннисистка страны Елена Рыбакина. Четвертая ракетка мира поборется за выход в 1/8 финала одиночных соревнований, а ее соперницей будет испанка Сара Соррибес Тормо (№132).

В двух стартовых матчах 23-летняя казахстанка отдала соперницам по шесть геймов. Сначала она обыграла 16-летнюю чешку Бренду Фрухвиртову (№146) - 6:4, 6:2, а затем оказалась сильнее еще одной чешки, 18-летней Линды Носковой (№50) - 6:3, 6:3.

26-летняя испанка тоже идет без потерянных партий. На старте соревнований она переиграла француженку Клару Бюрель (№96) - 7:6(0), 6:2, а во втором раунде огорчила хорватку Петру Мартич (№38) - 6:4, 6:1. Кроме того, Сара продолжает успешно выступать и в паре, где уже вышла в третий раунд.

Для Елены это пятый "Ролан Гаррос" в карьере. В прошлом году она тоже дошла до третьего раунда, но проиграла именно на этой стадии. Лучшим показателем казахстанки в Париже является четвертьфинал двухлетней давности.

Для Сары это уже шестое участие в основной сетке Открытого чемпионата Франции, однако прежде она никогда не добиралась до 1/16 финала. Вообще для нее это второй выход в третий круг на "Больших шлемах", а первый был на прошлогоднем US Open. Если ей удастся сотворить сенсацию и выбить Рыбакину, то она впервые в карьере пробьется в 1/8 финала на соревнованиях такой категории.

Любопытно, что Рыбакина и Соррибес Тормо играли друг с другом лишь раз, в Майами (США) в 2021 году. И ту встречу выиграла именно испанка. Матч завершился в трех сетах - 6:1, 3:6, 6:2.

Матч между ними начнется в 15:45 по времени Астаны. В прямом эфире его вы можете посмотреть на телеканале Eurosport. Также трансляция будет доступна в интернете по этой ссылке. Победительница матча в 1/8 финала сыграет с лучшей из пары Екатерина Александрова (№23) - Беатрис Хаддад-Майя (№12).

Чуть раньше, ровно в 15:00, первым запуском на 13-м корте сыграет казахстанец Александр Недовесов (№64). 36-летний парник вместе со своим товарищем из Мексики Мигелем Анхелем Рейесом-Варелой (№76) встретится с первыми сеянными - нидерландцем Уэсли Колхофом (№1) и британцем Нилом Скупски (№1).

Эта встреча пройдет в рамках третьего круга мужского парного разряда. Теперь два дуэта поспорят за выход в четвертьфинал турнира. Интересно, что Колхоф и Скупски в первом раунде "Ролан Гаррос" уже выбили другого казахстанца Андрея Голубева.

Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке ближе к началу игры.

Вторым запуском на девятом корте сыграет казахстанка из женского парного разряда Анна Данилина (№25). Вместе с венгеркой Тимеей Бабош (№60) она поспорит за выход в третий круг с представительницами Тайваня Латиши Чан (№37) и Хаоцин Чжань (№26).

На этом "Ролан Гаррос" соперницы Данилиной и Бабош посеяны под 14-м номером. Их встреча начнется ориентировочно в 16:20 по столичному времени. Прямую трансляцию можете посмотреть здесь.

Напомним, что к текущему моменту на "Ролан Гаррос" осталось всего три представителя Казахстана. Все остальные, кроме Рыбакиной, Данилиной и Недовесова, уже выбыли. Изначально страну представляли семь спортсменов.

Фото: "Ролан Гаррос" (1,2), Clarins Trophy (3)©️