Казахстанцам запретили покупать билеты на Australian Open. Организаторы это подтвердили

Теннисные фанаты из Казахстана не смогут приобрести билеты на посещение матчей Australian Open-2025. По крайней мере, если они будут использовать отечественные номера для регистрации, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. По сообщению источника, организаторы запретили покупку билетов желающим, чьи номера телефонов начинаются с кода +7. Если пользователи вносят свой номер с этим кодом, то заказ сделать не удастся, так как, по словам организаторов, регион, использующий этот код, заблокирован.

В итоге жители России и Казахстана остались без возможности купить билеты на матчи, используя свои номера телефонов. Вероятно, организаторы пытались ограничить продажу в России, но не смогли отделить Казахстан из-за аналогичного кода. Вот, что добавили новостной заметке "Чемпионата":

"На запросы казахских пользователей об исправлении ситуации организаторы соревнований заявили, что не могут решить эту проблему, потому что в случае разблокировки кода +7 оплачивать покупки смогут пользователи не только из Казахстана, но и из России", - пишет источник.

Отметим, что в заявочный лист Australian Open-2025 попало четыре казахстанца: Елена Рыбакина и Юлия Путинцева в женской сетке, а также Александр Бублик и Александр Шевченко в мужской.