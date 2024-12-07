Нокаутом обернулся бой Казахстана за выход в финал ЧА по боксу

Казахстанка Диана Магауияева не смогла пробиться в финал чемпионата Азии-2024 по боксу, проходящего в таиландском Чиангмае. Сегодня, 7 декабря, проходят полуфинальные бои в женской сетке, передают Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории до 75 килограммов она уступила китаянке Лине Ванг. Магауияева отсчитали нокдаун в каждом из трех раундов, а после третьего случая рефери остановил бой. В итоге Ванг присудили победу техническим нокаутом и она попытается взять золото в финале соревнований, в то время как казахстанке ничего не остается кроме, как довольствоваться бронзой.

Сегодня в 1/2 финала выступили и другие казахстанки. Так, Айгерим Саттыбаева (до 48 кг) проиграла представительнице Узбекистана Фарзоне Фазиловой - 1:4, Жазира Уракбаева (до 52 кг) уступила Ферузе Казаковой из Узбекистана - 0:5, Улжан Сарсенбек (до 57 кг) капитулировала перед Пунрави Руенрос из Таиланда - 0:5, Виктория Графеева (до 60 кг) досрочно выиграла во втором раунде у тайки Порнтип Буапа, Аида Абикеева (до 63 кг) прошла хозяйку ринга Тхананья Сомнуек - 4:1, Милана Сафронова (до 66 кг) потерпела поражение от Навбахор Хамидовой из Узбекистана - 0:4, а Наталья Богданова (до 70 кг) была лучше украинки Анастасии Черноколенко.