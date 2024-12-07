Узбекистан оформил разгром за финал ЧА-2024 по боксу

Представительница Узбекистана Азиза Зокирова уверенно прошла в финал чемпионата Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае. Она выступает в категории до 75 килограммов, передают Vesti.kz.

В полуфинале она не оставила шансов украинке Марии Боруц, победив со счетом 5:0.