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Узбекистан оформил разгром за финал ЧА-2024 по боксу

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Узбекистан оформил разгром за финал ЧА-2024 по боксу ©Кадр из видео

Представительница Узбекистана Азиза Зокирова уверенно прошла в финал чемпионата Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае. Она выступает в категории до 75 килограммов, передают Vesti.kz

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Представительница Узбекистана Азиза Зокирова уверенно прошла в финал чемпионата Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае. Она выступает в категории до 75 килограммов, передают Vesti.kz

В полуфинале она не оставила шансов украинке Марии Боруц, победив со счетом 5:0.

ЧА по боксу Узбекистан Украина женский бокс Бокс

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