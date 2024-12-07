Бивол пригрозил Бетербиеву перед реваншем

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш между россиянами Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) и Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО), представляющим Канаду. Бивол в интервью СМИ заявил, что способен нокаутировать своего непростого оппонента, передают Vesti.kz.

- Вы уже были в ринге с Бетербиевым, чувствуете ли вы, что при возможности сможете его нокаутировать?

- Я также чувствовал это и раньше, у меня достаточно мощи. Это бокс. У нас есть пословица, что и палка иногда стреляет, - цитирует Бивола vRINGe.com.

- Измените ли вы свой план на бой? Нужно ли вам что-то изменить в тренировочном лагере, чтобы подготовиться к реваншу?

- Посмотрим. Я не буду слишком много говорить.

- Много бойцов после поражений оправдываются, а вы не оправдывались. Почему бы не сказать, что что-то случилось, или что по вашему мнению вы победили?

- Потому что это делает тебя слабее, если ты находишь оправдание. Одно оправдание, еще одно. Я просто знаю, если ты найдешь оправдание, то это значит, что тебе не нужно над этим работать. Ты просто нашел оправдание — и все.

Напомним, их первый бой состоялся 12 октября в Эр-Рияде, Бетербиев выиграл судейским решением по итогам 12 раундов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Артур впервые не смог победить досрочно на профи-ринге. Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.