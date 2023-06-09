Джокович посочувствовал первой ракетке мира после победы на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис
Вчера 23:21
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Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий третье место в мировом рейтинге, прокомментировал матч против первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в мужском одиночном разряде "Ролан Гаррос", сообщают Vesti.kz.

Джокович выиграл полуфинал со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

"Прежде всего, я должен сказать, что Карлосу не повезло. Очевидно, что на таком уровне последнее, чего ты хочешь, это судороги и физические проблемы на поздних стадиях турнира "Большого шлема". Поэтому я сочувствую ему, мне очень жаль. Надеюсь, он сможет восстановиться и вернуться очень скоро.

Я сказал ему об этом у сетки. Он знает, насколько он молод. У него впереди еще много времени, так что он выиграет этот турнир, я уверен, еще много раз. Он невероятный игрок, невероятный соперник и очень хороший парень, так что он заслуживает всех аплодисментов и всей поддержки.

Это тяжело. Очевидно, что он не знал, должен ли сняться с матча или продолжить играть так, как он это сделал. Поздравляю его за его боевой дух и за то, что держался до последнего. Уважаю его за это, очень уважаю.

Я думаю, что мы оба были на пределе физических возможностей к концу второго сета. Я совсем не чувствовал себя свежим. Мы шли нога в ногу. Я думаю, что это был довольно равный матч, а потом случилось то, что случилось с его судорогой в третьем сете, и с этого момента это был уже другой матч. Я просто старался оставаться сосредоточенным, и я видел, что он борется, но, очевидно, я не хотел слишком много думать о том, что происходит на противоположной стороне сетки. Повторюсь, я уважаю его и надеюсь, что он очень быстро вернется", - сказал Джокович в своем интервью на корте.

В финале Джокович сыграет с победителем другой полуфинальной пары Александр Зверев (Германия) - Каспер Рууд (Норвегия).

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Метки:
Джокович Новак Алькарас Карлос Ролан Гаррос

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