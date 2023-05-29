"Я удивлена". Журналистка раскритиковала девушку Роналду

Популярная испанская журналистка и телеведущая Нурия Марин выступила с резкой критикой в адрес девушки Криштиану Роналду Джорджины Родригес, передают Vesti.kz.

Сотрудница журнала Socialite прокомментировала появление Джорджины Родригес на Каннском кинофестивале в прошлую пятницу.

"Джорджина готовилась к этому мероприятию несколько месяцев. Она не актриса, но щеголяет по красной дорожке. При этом ей еще не помешает записаться на некоторые занятия. Если я этого не скажу, я лопну. Я должна выразить свое удивление ее плохим знанием английского языка, несмотря на то, что в ее распоряжении есть все возможности для обучения. В конце концов, красота - это еще не все. Есть и другие аспекты, которые нужно развивать, не только физические параметры", - заявила Нурия Марин.