"Я удивлена". Журналистка раскритиковала девушку Роналду

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Сегодня 12:03
©instagram.com/georginagio, instagram.com/nuriasecret

Популярная испанская журналистка и телеведущая Нурия Марин выступила с резкой критикой в адрес девушки Криштиану Роналду Джорджины Родригес, передают Vesti.kz.

Сотрудница журнала Socialite прокомментировала появление Джорджины Родригес на Каннском кинофестивале в прошлую пятницу.

"Джорджина готовилась к этому мероприятию несколько месяцев. Она не актриса, но щеголяет по красной дорожке. При этом ей еще не помешает записаться на некоторые занятия. Если я этого не скажу, я лопну. Я должна выразить свое удивление ее плохим знанием английского языка, несмотря на то, что в ее распоряжении есть все возможности для обучения. В конце концов, красота - это еще не все. Есть и другие аспекты, которые нужно развивать, не только физические параметры", - заявила Нурия Марин.

На кинофестиваль Джорджина прилетела без Роналду. Девушка вышла в свет в роскошном золотом платье от известного тунисского модельера Ali Karoui и посетила показ французской комедии L'Ete Dernier ("Прошлым летом").

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Метки:
Джорджина Родригес Роналду Криштиану Каннский фестиваль
Новости
Сегодня , 12:03
Красиво
"Я удивлена". Журналистка раскритиковала девушку Роналду
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