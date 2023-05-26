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Невеста Роналду посетила Каннский кинофестиваль и похвасталась нарядом от известного дизайнера

Невеста Роналду посетила Каннский кинофестиваль и похвасталась нарядом от известного дизайнера
©instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, невеста футболиста "Аль-Насра" Криштиану Роналду, посетила Каннский кинофестиваль. Девушка вышла в свет в роскошном золотом платье от известного тунисского модельера Ali Karoui, сообщают Vesti.kz.

На кинофестиваль она прилетела без Роналду.

Джорджина посетила показ французской комедии L'Ete Dernier ("Прошлым летом").

Джорджина и Роналду вместе с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей. Три ребенка от суррогатных матерей, двух девочек родила Родригес.

Ранее ходили разговоры о том, что они переживают кризис в отношениях. Но португалец со своей стороны показал моменты счастливой семейной жизни, чем опроверг эти слухи.

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Метки:
Роналду Криштиану

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