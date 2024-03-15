Казахстан выиграл поединок в таеквондо за лицензию на Олимпиаду

В китайском Тайане проходит азиатский отборочный турнир по таеквондо, на котором разыгрываются лицензии на Олимпийские игры в Париже, сообщают Vesti.kz.

От Казахстана в весовой категории до 80 килограммов выступает Батырхан Толеугали, который в первом поединке победил Акшая Худу из Индии.

Теперь Толеугали в полуфинале встретится с оппонентом из Саудовской Аравии Али Мабрук аль-Мабруком.

Напомним, в турнире принимают участие 96 таеквондистов из 33 стран. Путевку на ОИ-2024 получат по два финалиста в каждом весе.

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.