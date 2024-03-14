Объявлен состав Казахстана в отборе на Олимпиаду-2024 по таеквондо

15-16 марта в китайском Тайане пройдет азиатский отборочный турнир по таеквондо, на котором будут разыграны лицензии на Олимпийские игры-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.

Казахстан на этот турнире представят следующие спортсмены:

- Батырхан Толеугали (80 кг) - 17 лет. Бронзовый призер молодежного ЧМ (2022), победитель летней Спартакиады;

- Самирхон Абабакиров (58 кг) - 20 лет. 39-е место в олимпийском рейтинге.

- Мария Севостьянова (57 кг) - 19 лет. 44-е место в олимпийском рейтинге, победительница летней Спартакиады;

- Жансель Дениз (+67 кг) - 33 года. 14-е место в олимпийском рейтинге.

Кроме Дениз остальные из перечисленных спортсменов впервые будут биться за олимпийскую лицензию. Жансель, выступающая в супертяжелом весе, принимала участие на Играх в Рио и Токио.

На соревнованиях в Ките путевку в Париж-2024 получат по два финалиста в каждом весе. Всего в турнире примут участие 96 таэквондистов из 33 стран.

Отметим, что Казахстан с 2004 года выступает на турнире таеквондистов на Олимпиаде. Пока что лучшим достижением является бронза Армана Чилманова, выигранная на ОИ в Пекине.