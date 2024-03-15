17-летний таеквондист принес Казахстану лицензию на Олимпиаду

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Вчера 14:08
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17-летний казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали взял лицензию на Олимпиаду-2024 в весовой категории до 80 килограммов, передают Vesti.kz.

Случилось это на азиатском отборочном турнире в китайском Тайане, где Толеугали победил в полуфинале Али Мабрук аль-Мабрука из Саудовской Аравии.

На соревнованиях в Китае олимпийскую квоту получают по два финалиста в каждом весе. Всего в турнире участвуют 96 таеквондистов из 33 стран.

В предыдущей схватке Толеугали прошел Акшая Худу из Индии.

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

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