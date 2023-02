Известная колумбийская певица Шакира продолжает посвящать песни своему экс-возлюбленному Жерару Пике. Сегодня фанаты дождались выхода нового клипа с песней TQG, которую она исполнила совместно с Karol G. Корреспондент Vesti.kz проанализировал смысл композиции с точки зрения отсылок к известному футболисту.

Вторую песню, посвященную Пике, Шакира записала с другой колумбийской певицей Karol G. В январе она вместе с аргентинским диджеем Bizarrap выпустила клип Out of Your League. В тексте песни были отсылки к бывшему супругу и отцу ее двух сыновей. В частности, она намекнула, что променяв ее на новую девушку, Жерар отказался от Ferrari ради Renault Twingo, а также от часов Rolex в пользу Casio.

Пике, в свою очередь, не растерялся. После выхода песни он подписал контракт с Casio на правах одного из основателей испанской медиалиги по футболу. Также его видели передвигающимся на автомобиле Renault Twingo. Позже он, отвечая на вопрос о контакте самого известного человека в его телефоне, с улыбкой назвал Шакиру.

На этом "война" не закончилась. Теперь Шакира выпустила песню с Karol G. Любопытно, но создается впечатление, что такими громкими "бумами" она не только становится звездой всех таблоидов, но и позволяет раскрутиться менее известным артистам, как Karol G и Bizarrap. На YouTube-канале Шакиры более 40 миллионов подписчиков, а у Karol G и Bizarrap меньше - 29,3 и 19 миллионов соответственно. Но клипы выходят именно на каналах этих артистов.

Так, клип на песню Out of Your League набрал уже более 350 миллионов просмотров, а видео к новой композиции за четыре часа перевалило за три миллиона. Это далеко не предел.

Так давайте посмотрим, о чем Шакира поет в своей новой песне?

С первой строки понятно, кому посвящена песня: "Тот, кто сказал тебе, что пустоту можно заполнить другим человеком, лжет тебе". Шакира поет о том, что "Он забыл ее и нашел себе новую девушку", но при этом новая возлюбленная не знает, что он по-прежнему видит "все истории". Непонятно, о каких историях именно речь. Не исключено, что Жерар продолжает следить за соцсетями своей бывшей жены и смотрит ее Instagram-Stories. Чем не вариант?

В припеве Шакира и Karol G озвучивают следующую мысль: "Скажи своей новой малышке, что я не соревнуюсь за мужчин". Певица признается, что ей больно "Видеть его с новой девушкой", однако теперь ей все равно. Шакира упрекает его в обиде из-за того, что ее жизнь после всего произошедшего стала лишь лучше.

В третьем куплете Шакира говорит о его желании вернуться:

"Не вернусь к тебе никогда, тебе не повезло,

Потому что теперь благословения сыплются ко мне.

И ты хочешь вернуться, я так и думала...".

В следующих строчках Шакира завуалированно говорит о тайном стремлении Пике найти путь к возвращению к ней, но последние слова в песне не оставляют футболисту никаких шансов: "TQM pero TQG jajaja". В переводе это обозначает "Я очень люблю тебя, но я тебя переросла, хахаха".

За последние месяц с лишним мы уже привыкли к "атакам" Шакиры и "контрударам" Пике. Что ж, теперь очередь за экс-футболистом "Барселоны" и сборной Испании.

Напомним, что в сентябре Шакира и Пике публично заявили о расставании. Причиной тому стали измены со стороны футболиста. В декабре они официально развелись. В настоящее время Жерар встречается с Кларой Чиа Марти, и недавно они попали в скандал. Что касается Шакиры, то она с двумя сыновьями переехала в Майами (США).

Фото: NBC News, AS, Woman TV©️