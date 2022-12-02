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Шакира и Пике официально развелись

Шакира и Пике официально развелись
©La Chismería/Facebook/kystar/Instagram

Известная колумбийская певица Шакира и бывший защитник сборной Испании по футболу Жерар Пике официально объявили о разводе, сообщает revistacentral.com.

Отмечается, что спустя почти шесть месяцев Шакира и Пике подписали соответствующие бумаги в суде.

При этом дети остаются с певицей, они покинут Испанию и улетят в Майами на ПМЖ после рождественских праздников.

Пике, в свою очередь, сможет навещать своих детей столько раз, сколько захочет. Кроме того, дорожные расходы будут нести обе стороны, что было подкреплено в соответствующих соглашениях о разводе.

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Метки:
Шакира

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