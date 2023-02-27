Подробности расставания с Пике: Шакира даст первое интервью с начала скандала

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Сегодня 21:53
©twitter.com/shakira

Певица Шакира даст первое интервью после развода с экс-футболистом "Барселоны" сборной Испании Жераром Пике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мексиканский журналист Энрике Азеведо анонсировал интервью в главном выпуске новостей Televisa. Оно выйдет завтра, 28 февраля.

"Я очень рад сообщить, что завтра в выпуске новостей у нас будет превью нашего эксклюзивного разговора с Шакирой. Мы поехали в Барселону, чтобы поговорить о ее музыке и текстах, о моменте, который она переживает в своей карьере, и о том, что ее ждет в жизни. Вы сможете увидеть полное интервью", - написал он.

До этого интервью Шакира участвовала только в эксклюзивном интервью известному журналу Elle, где она позировала в эффектных нарядах и сделала несколько заявлений о своем разрыве.

"Я могу только сказать, что я вложила все, что у меня было, в эти отношения и в мою семью. В 2014 году я поняла, что моя карьера должна отойти на второй план. Я знала, что должна пустить корни в Барселоне и быть рядом со своими детьми и Жераром. Ведь кто-то из нас должен был чем-то пожертвовать, верно?" - сказала Шакира.

Отметим, что на протяжении этих месяцев Шакира посвятила несколько песен своему экс-супругу: сначала она выпустила Te felicito и Monotonía. Затем она повысила тон с BZRP Music Session #53, а теперь представила TQG в дуэте с Karol G.

С другой стороны, Пике предпочел умолчать о любых прямых намеках на колумбийскую певицу и постепенно предал огласке свой роман с молодой Кларой Чиа Марти, и оба стали жертвами общественного порицания как ответственные за причинение вреда певице.

Напомним, что в сентябре Шакира и Пике публично заявили о расставании. Причиной тому стали измены со стороны футболиста. В декабре они официально развелись. В настоящее время Жерар встречается с Кларой Чиа Марти, и недавно они попали в скандал. Что касается Шакиры, то она с двумя сыновьями переехала в Майами (США).

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