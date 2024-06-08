Первая олимпийская чемпионка-казашка крестила сына

Уроженка Карагандинской области Динара Смольская (Алимбекова) поделилась приятной семейной новостью. Олимпийская чемпионка по биатлону вместе со своим мужем и коллегой Антоном Смольским крестили сына, сообщают Vesti.kz.

Мероприятие прошло в минском храме. Фотографиями Динара поделилась в своих соцсетях:

Напомним, что 28-летняя Алимбекова стала первой олимпийской чемпионкой-казашкой. В 2018 году она завоевала золото эстафеты в составе сборной Беларуси.

Ее супруг - 27-летний Антон - серебряный призер Олимпиады-2022. Пара создала семью в октябре 2022 года.

Динара родилась в Карагандинской области в семье отца-казаха и матери-белоруски. В трехлетнем возрасте с семьей переехала в Беларусь.