Еще один выходной в Казахстане? Как отдохнем в декабре 2024 года
Казахстанцы могут рассчитывать на дополнительный выходной день в преддверии празднования Дня Независимости - известны условия для возможного отдыха, передают Vesti.kz.
Казахстанцы могут рассчитывать на дополнительный выходной день в преддверии празднования Дня Независимости - известны условия для возможного отдыха, передают Vesti.kz.
Ранее стало известно, что внесены изменения в выходные дни в январе 2025 года, а в декабре 2024-го - получат еще один день для отдыха (10 дней вместо 9-ти).
Речь идет о праздновании государственного праздника - 16 декабря казахстанцы будут отмечать День Независимости.
В середине декабря для казахстанцев есть два варианта для отдыха:
- При пятидневной рабочей неделе – 14, 15, 16 декабря 2024 года будут выходными.
- При шестидневной рабочей неделе – 14 декабря рабочий день, а 15 и 16 декабря - выходные.
Таким образом, в декабре у казахстанцев будет два варианта:
- При пятидневной рабочей неделе – 21 рабочий день и 10 выходных.
- При шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и 6 выходных.
31 декабря? В Казахстане добавили выходной, или Как отдохнем на Новый год
Фото: depositphotos.com
Реклама