Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Около спорта
Вчера 23:20
 

Еще один выходной в Казахстане? Как отдохнем в декабре 2024 года

  Комментарии

Поделиться
Еще один выходной в Казахстане? Как отдохнем в декабре 2024 года ©depositphotos.com

Казахстанцы могут рассчитывать на дополнительный выходной день в преддверии празднования Дня Независимости - известны условия для возможного отдыха, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанцы могут рассчитывать на дополнительный выходной день в преддверии празднования Дня Независимости - известны условия для возможного отдыха, передают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что внесены изменения в выходные дни в январе 2025 года, а в декабре 2024-го - получат еще один день для отдыха (10 дней вместо 9-ти).

Речь идет о праздновании государственного праздника - 16 декабря казахстанцы будут отмечать День Независимости.

В середине декабря для казахстанцев есть два варианта для отдыха:

  • При пятидневной рабочей неделе – 14, 15, 16 декабря 2024 года будут выходными.
  • При шестидневной рабочей неделе –  14 декабря рабочий день, а 15 и 16 декабря - выходные.

Таким образом, в декабре у казахстанцев будет два варианта:

  • При пятидневной рабочей неделе – 21 рабочий день и 10 выходных.
  • При шестидневной рабочей неделе –  25 рабочих дней и 6 выходных.

31 декабря? В Казахстане добавили выходной, или Как отдохнем на Новый год

Фото: depositphotos.com

Казахстан Около спорта Новый год Праздник День независимости

Реклама

Живи спортом!