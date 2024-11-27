Еще один выходной в Казахстане? Как отдохнем в декабре 2024 года

Казахстанцы могут рассчитывать на дополнительный выходной день в преддверии празднования Дня Независимости - известны условия для возможного отдыха, передают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что внесены изменения в выходные дни в январе 2025 года, а в декабре 2024-го - получат еще один день для отдыха (10 дней вместо 9-ти).

Речь идет о праздновании государственного праздника - 16 декабря казахстанцы будут отмечать День Независимости.

В середине декабря для казахстанцев есть два варианта для отдыха:

При пятидневной рабочей неделе – 14, 15, 16 декабря 2024 года будут выходными.

При шестидневной рабочей неделе – 14 декабря рабочий день, а 15 и 16 декабря - выходные.

Таким образом, в декабре у казахстанцев будет два варианта:

При пятидневной рабочей неделе – 21 рабочий день и 10 выходных.

При шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и 6 выходных.

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