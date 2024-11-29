Еще один выходной, или Как казахстанцы отдохнут в январе 2025 года

Стало известно, как казахстанцы отдохнут во время празднования Нового года - обнародовано официальное расписание выходных дней в январе 2025 года, передают Vesti.kz.

Ранее были определены выходные дни в декабре 2024 года - казахстанцы получат дополнительный день отдыха на День Независимости.

Что касается января 2025 года, то казахстанцев в первом месяце наступающего года можно разделить на две группы, ведь на Новый год они получат разное количество выходных дней:

при пятидневной неделе: 30 и 31 декабря работаем, а 1, 2, 3, 4 января - отдыхаем.

работаем, а - отдыхаем. при шестидневной рабочей неделе: 30 и 31 декабря работаем, а 1, 2, 3 января - отдыхаем.

Могли казахстанцы отдохнуть и 5 января 2025 года, но Министерство труда и социальной защиты населения своим приказом перенесло выходной день на 3 января. Еще один день для отдыха будет 7 января - на Рождество.

при пятидневной неделе: 5 и 6 января работаем, а отдыхаем - 7 января .

. при шестидневной рабочей неделе: 4, 5 и 6 января работаем, а отдыхаем - 7 января.

Таким образом, у казахстанцев в январе будет четыре праздничных выходных дня, а рабочие дни распределятся следующим образом:

при пятидневной рабочей неделе – 20 рабочих дней и 11 выходных.

при шестидневной рабочей неделе – 24 рабочих дня и 7 выходных.

Еще один выходной в Казахстане? Как отдохнем в декабре 2024 года

Коллаж Tengrinews.kz