31 декабря? В Казахстане добавили выходной, или Как отдохнем на Новый год

Сегодня, 21 ноября, Министерство труда и социальной защиты населения подготовило приказ о переносе выходного дня в январе 2025 года, а Vesti.kz подготовили свой календарь главных событий финишной прямой уходящего года.

В последний месяц 2024 года казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 10 дней, а в первой половине декабря нас ждут сразу крупных спортивных события.

Декабрь подарит казахстанцам дополнительный выходной в честь Дня Независимости, который отмечается 16 декабря. Как распределятся выходные?

14 декабря , суббота: рабочий день для тех, кто работает по шестидневной неделе и выходной для тех, у кого пятидневка;

, суббота: рабочий день для тех, кто работает по шестидневной неделе и выходной для тех, у кого пятидневка; 15 декабря , воскресенье: обычный выходной день;

, воскресенье: обычный выходной день; 16 декабря, понедельник: День Независимости (выходной для всех).

Возможно, что еще один выходной день на подарит боец Шавкат Рахмонов, который утром 8-го декабря по времени Казахстана проведет претендентский бой с Иэном Гэрри из Ирландии. Эксперт для вас разобрал это суперпротивостояние.

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Что касается последних дней года, то 30 и 31 декабря, как обычно, будут рабочими, а полностью календарь выглядит следующим образом:

Коллаж Tengrinews.kz

Что касается первого месяца 2025 года, то казахстанцев ждет изменение в рабочем графике: 3 января объявлен выходным днем.

Почему? Согласно приказу, выходной с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года. То есть, количество выходных не поменяется (11 дней), но порядок их изменился.

Коллаж Tengrinews.kz