Ученые объяснили, почему мужчинам надо жениться на молодых девушках

Вопрос о том, в каком возрасте лучше жениться, вызывает много разногласий, а ученые в Германии решили выяснить - на какую разницу в возрасте нужно ориентироваться при выборе спутницы жизни. Эксперты вывели несколько вариантов и выбрали оптимальный разницу в возрасте.

Ученые выяснили, как выбрать жену, чтобы жить дольше

Некоторые считают, что чем раньше человек женится, тем лучше, в то время как другие утверждают, что лучше ждать, пока найдется правильный партнер и обстоятельства.

Оптимальный возраст для вступления в брак может зависеть от многих факторов:

Культурные традиции.

Религиозные убеждения.

Личные ценности.

Жизненный опыт.

Когда нужно жениться? Есть два варианта

В целом, нет однозначного ответа на вопрос о том, в каком возрасте лучше жениться, но есть два направления, которые также могут повлиять на вступление в брак:

С одной стороны, молодые люди, желающие создать семью, могут предпочесть жениться в более молодом возрасте, чтобы иметь достаточно времени на воспитание детей и развитие отношений. Они могут считать, что молодость дает им энергию и стойкость, необходимые для преодоления трудностей, возникающих в браке.

С другой стороны, более зрелые люди могут предпочесть ждать, пока они будут более уверены в своих чувствах к партнеру и будут готовы к ответственности, связанной с браком. Они могут считать, что опыт и зрелость позволят им лучше понять самих себя и свои потребности в браке.

Добавим, что каждый человек уникален и принимает решения в соответствии с собственными жизненными обстоятельствами, но ученые в Германии провели необычное исследование.

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Долго и счастливо: известны результаты исследования ученых о браке

Ученые из Института демографических исследований в Ростоке (Германия) попытались выявить, как возраст вступления в брак влияет на продолжительность жизни.

"В Дании мужчины в среднем примерно на три года старше женщин, на которых они женятся. Предыдущие исследования разницы в возрасте между супругами в отношении смертности показали, что наличие более молодого супруга полезно, в то время как наличие старшего супруга вредно для собственного выживания. Если исключить такие факторы, как образование и благосостояние, результаты показывают, что наличие более молодого супруга полезно для мужчин, но вредно для женщин, в то время как наличие старшего супруга вредно для обоих полов", - рассуждают авторы научного исследования.

Для исследования была использована информация о двух миллионах человек: большинство мужчин на два-три года старше своих жен, в то время как большинство женщин на два года моложе своих мужей.

Примерно 75% всех женатых мужчин в возрасте 50 лет и старше женаты на женщинах, которые моложе их более чем на год. Только 10% всех мужчин моложе своих жен как минимум на один год.

Большинство замужних женщин (65%) в возрасте 50 лет и старше замужем за мужчинами старше себя, и только 15% имеют супруга, который моложе их более чем на год.

Ученые выявили идеальную разницу в возрасте между супругами

В ходе исследования была выявлена следующая закономерность: чем моложе жена по сравнению со своим супругом, тем ниже смертность мужа. И наоборот - чем старше жена по сравнению со своим супругом, тем выше смертность мужа.

Повышенная смертность наблюдается у женатых мужчин (более 30%), которые моложе своих жен более чем на 7 лет.

У женатых мужчин, которые старше избранниц более чем на 15 лет - шанс умереть на 4% ниже.

У женщин, которые старше супругов более чем на 7 лет смертность составляет около 10%.

Смертность на 40% наблюдается у женщин, которые старше своих супругов более чем на 15 лет.

Самый низкий риск смерти наблюдается у женщин, которые примерно того же возраста, что и их мужья.

Таким образом, наилучший вариант для женщин - ровесники, а для мужчин - избранницы заметно моложе.