Ученые выяснили, как нужно спать, чтобы стать богатым

Британские ученые провели эксперимент и выяснили позу во время сна, которая "приносит" людям финансовое благополучие. В ходе эксперимента было опрошено несколько тысяч человек - результатами своей работы специалисты рассказали потенциальным миллионерам, выявив "самую богатую позу".

Как нужно спать, чтобы стать богатым

В одном из СМИ задались вопросом, в какой позе надо засыпать, чтобы стать богатым, а затем обратились к последнему опросу ученых.

"Опрос более 5000 британцев выявил наиболее распространенные позы сна среди 10 процентов самых богатых людей. Результаты показывают, что почти треть (29 процентов) людей с высокими доходами спят в позе "свободного падения". В этом положении люди спят на животе, склонив голову набок и обхватив руками подушку. Хотя это наиболее распространенная поза для сна среди людей с высоким заработком, эксперты предупреждают, что она может вызвать сильную боль в шее", - информирует Daily Mail.

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Самая популярная поза для сна у богатых людей

В ходе исследования также выявилось, что у "простых людей" в фаворитах иная поза для сна, а также известны результаты среди успешных людей. Самые популярные позы выглядят следующим образом:

Поза эмбриона (29 процентов).

Поза с обниманием подушки (24 процента)

Поза свободного падения (14 процентов).

Поза мыслителя (13 процентов).

Поза солдата (10 процентов).

У богатых людей предпочтения другие:

Поза свободного падения (29 процентов).

Поза солдата (23 процента).

Поза эмбриона (21 процент).

Поза с обниманием подушки (13 процентов)

Поза мыслителя (9 процентов).

Поза сна для богатых: что думают эксперты

В дискуссию включились медики, рассказав, что не рекомендуют злоупотреблять "богатой" позой для отдыха и объяснили свои выводы.

"Спать на спине или на боку — это нормально, но мы советуем избегать сна на животе, так как это создает большую нагрузку на шею, поскольку она постоянно скручивается ночью", - приводит источник слова эксперта Лизы Артис.

Так как же нужно спать? Правильная поза для здорового сна играет важную роль в обеспечении хорошего качества отдыха и улучшении общего здоровья. Поза, в которой вы спите, может оказывать влияние на ваше физическое состояние, психическое здоровье и даже на вашу кожу. Что рекомендуют медики?

Одна из самых рекомендуемых поз для сна - это спать на спине . Эта поза считается наиболее здоровой, поскольку она помогает сохранить правильное положение позвоночника и шеи. Однако, для некоторых людей это может приводить к храпу или обострению проблем с дыханием. Если вы предпочитаете спать на спине, то убедитесь, что подголовник не слишком высокий, чтобы избежать перенапряжения шеи.

. Эта поза считается наиболее здоровой, поскольку она помогает сохранить правильное положение позвоночника и шеи. Однако, для некоторых людей это может приводить к храпу или обострению проблем с дыханием. Если вы предпочитаете спать на спине, то убедитесь, что подголовник не слишком высокий, чтобы избежать перенапряжения шеи. Если вам неудобно спать на спине, то вы можете попробовать спать на боку . Эта поза также считается здоровой, поскольку она помогает уменьшить вероятность появления храпа и улучшить дыхание. Чтобы поддержать правильное положение тела во время сна на боку, вы можете использовать дополнительные подушки для опоры головы и шеи.

. Эта поза также считается здоровой, поскольку она помогает уменьшить вероятность появления храпа и улучшить дыхание. Чтобы поддержать правильное положение тела во время сна на боку, вы можете использовать дополнительные подушки для опоры головы и шеи. Спать на животе считается наименее рекомендуемой позой, так как это может привести к перенапряжению шеи и спины. Если вы все же предпочитаете эту позу, убедитесь, что ваш матрас достаточно твердый, чтобы поддерживать тело в правильном положении. Кроме того, важно выбирать подходящие по составу и размеру подушки и матрас, чтобы обеспечить правильную поддержку для вашего тела во время сна.

Параллельно есть рекомендация избегать употребления кофе, алкоголя и тяжелой пищи перед сном, чтобы облегчить процесс засыпания и улучшить качество сна.

В целом, правильная поза для сна зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей вашего тела. Попробуйте различные позы и подходы, чтобы найти ту, которая лучше всего подходит именно вам.

Помните, что качественный сон играет важную роль в поддержании здоровья и благополучия, поэтому старайтесь создать условия для комфортного и здорового сна.