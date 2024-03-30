Бразильский футболист "Аль-Хиляля" Неймар посетил США, где встретился с баскетбольной суперзвездой "Майами Хит" Джимми Батлером, передает Vesti.kz.

Спортсмены посидели после матча национальной баскетбольной ассоциации, на котором также побывал и бразилец. Позднее Неймар и Джимме вместе с друзьями сыграли в домино. Это игра была очень популярна в постсоветских странах, а в просторечии ее назвали так: "забить козла".

Причем, участники игры поставили деньги на кон. Судя по реакции Неймара - он сорвал солидный куш.

В данный момент Неймар восстанавливается после травмы, полученной осенью прошлого года. В одном из последних интервью бразилец, говорил о желании поиграть в США.