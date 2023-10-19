Неймар узнал ужасные новости после первого поражения Бразилии за 8 лет

Нападающий сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар выбыл из строя как минимум, до следующего лета, передает Vesti.kz.

31-летний игрок получил тяжелое повреждение в недавнем поединке со сборной Уругвая, из-за чего был заменен в концовке первого тайма.

Как сообщает Sport.es, проведенные обследования выявили у Неймара разрыв передней крестообразной связки и мениска левого колена. Бразильцу предстоит операция, а восстановление может занять от семи до девяти месяцев. Таким образом, звездный футболист вряд ли вернется на поле до конца текущего сезона.

Напомним, что Неймар перешел в "Аль-Хиляль" из ПСЖ в августе. За арабский клуб форвард отметился голом и тремя ассистами в пяти играх.

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