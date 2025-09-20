Назым Кызайбай сделала заявление о женихе-иностранце

Трёхкратная чемпионка мира и бронзовая призёр Олимпиады-2024 казахстанка Назым Кызайбай ответила на вопрос о личной жизни. Спортсменка стала гостем программы "1001 түн", сообщают Vesti.kz.
Один из зрителей адресовал 32-летней Назым вопрос: правда ли, что она выходит замуж за иностранца?
"Не знаю, откуда люди это берут. Часто об этом спрашивают. Даже не знаю, что сказать (улыбается). Это покажет только время. И не признаю, и не отрицаю, ведь не знаешь, что завтра (будет). Должен ли он заниматься спортом? Нет, но пусть следит за собой", - сказала Кызайбай в эфире на телеканале Qazaqstan.
Напомним, что на недавнем чемпионате мира в Ливерпуле (Англия) Кызайбай не сумела завоевать золото. Она стала серебряным медалистом первенства после поражения от представительницы Индии в финале.
На двукратного чемпиона мира Сабырхана жаловались за "избиения": откровение из семьи