"Молчала, но не все так гладко". Пострадавшая по делу сына Турлыханова показала новое видео

Юрист Анна Чернова раскрыла новые подробности по делу о скандальной драке с сыном известного в прошлом борца Даулета Турлыханова, передает Vesti.kz.

Сам инцидент произошел 11 февраля на паркинге возле одного из торговых центров Алматы. Пострадавшими оказались Анна и ее супруг Олег Чернов. В ходе инцидента Нурасыл Турлыханов избил свою девушку и супругов, пытавшихся вступиться за нее. Дело получило общественный резонанс. В отношении сына Турлыханова было заведено дело.

Девушку в нокаут. Появилось новое видео драки сына Турлыханова

"Свои мнения и комментарии можете оставить здесь. А я просто уже устала от борьбы за правду и справедливость с теми, кто считает себя небожителями. Это дело должно показать, есть ли тот Жана Казахстан или он остался прежним. Противостояние простых с непростыми.

Я хранила молчание, но в деле не все так гладко, как кажется. После того, как следователи сделали свою работу, началось непонятное… Военная прокуратура, почему? Можете вообще тогда дело прекратить, я не удивлюсь. Сколько дел уже таким образом было прекращено в отношении членов этой семьи?", - написала Димитриевич.