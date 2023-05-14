"Молчала, но не все так гладко". Пострадавшая по делу сына Турлыханова показала новое видео

Новости спорта Еще Около спорта
Сегодня 13:20
©

Юрист Анна Чернова раскрыла новые подробности по делу о скандальной драке с сыном известного в прошлом борца Даулета Турлыханова, передает Vesti.kz.

Сам инцидент произошел 11 февраля на паркинге возле одного из торговых центров Алматы. Пострадавшими оказались Анна и ее супруг Олег Чернов. В ходе инцидента Нурасыл Турлыханов избил свою девушку и супругов, пытавшихся вступиться за нее. Дело получило общественный резонанс. В отношении сына Турлыханова было заведено дело.

Девушку в нокаут. Появилось новое видео драки сына Турлыханова

"Свои мнения и комментарии можете оставить здесь. А я просто уже устала от борьбы за правду и справедливость с теми, кто считает себя небожителями. Это дело должно показать, есть ли тот Жана Казахстан или он остался прежним. Противостояние простых с непростыми.

Я хранила молчание, но в деле не все так гладко, как кажется. После того, как следователи сделали свою работу, началось непонятное… Военная прокуратура, почему? Можете вообще тогда дело прекратить, я не удивлюсь. Сколько дел уже таким образом было прекращено в отношении членов этой семьи?", - написала Димитриевич.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
борьба Массовая драка

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:20
Около спорта
"Молчала, но не все так гладко". Пострадавшая по делу сына Турлыханова показала новое видео
Вчера , 16:29
Около спорта
"Кое-что мерзкое". Боец UFC сделал ужасное признание об измене жены
11 мая, 10:41
Около спорта
"Меня не волнует". Сестра Роналду высказалась об отношениях с Джорджиной
9 мая, 10:40
Около спорта
"Пришлось ответить". Хасбик прокомментировал задержание полицией
9 мая, 08:40
Около спорта
Хасбика задержала полиция. Стала известна причина
8 мая, 11:16
Около спорта
Жена Лионеля Месси занялась бизнесом
6 мая, 13:28
Около спорта
Мощно качнул. Видео алматинца стало хитом в интернете
3 мая, 14:06
Около спорта
Дочь Роналду и Джорджины перенесла срочную операцию
3 мая, 12:00
Около спорта
Девушке Роналду не терпится покинуть Саудовскую Аравию
28 апреля, 18:08
Около спорта
О чем говорят спортивные журналисты
© 2008 - 2023 ТОО «EML»