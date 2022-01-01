"Будем увеличивать количество внутренних трансляций". Телеканалом Qazsport подведены итоги года

Директор Qazsport Наги Бакытбеков рассказал о достижениях телеканала в 2021 году. Итоги и планы на следующий год он озвучил на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Коллектив телеканала подвел итоги 2021 года. В этом году было более 2 тысяч часов прямых трансляций, в том числе 55 процентов отечественного и 45 процентов зарубежного контента. Рейтинг канала вырос на 35 процентов, и по итогам 2021 года мы вышли на 11-е место среди телеканалов.

Мы знаем, что это отличный показатель для спортивного канала. Название Qazsport означает спорт Казахстана. Поэтому мы будем и дальше увеличивать количество внутренних трансляций. Были прямые трансляции, спецрепортажи, документальные фильмы, студийные программы. Вся эта работа связана с трудом каждого сотрудника канала. В новом году мы продолжим работать и постараемся радовать любителей спорта!" - написал Бакытбеков в своем обращении.

Напомним, что в этом году телеканалом активно осуществлялся показ матчей чемпионата Казахстана по футболу. Также зрители в прямом эфире могли смотреть матчи Евро-2020 и Кубка Америки по футболу. Частично Qazsport показал и Олимпиаду-2020, а также организовал трансляцию матчей чемпионата мира по футзалу.

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