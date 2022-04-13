Секс-символ ММА выкатила новые горячие фото и видео

Американская девушка-боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант показала свои прелести из откровенной фотосессии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За пять часов ее пост с горячими снимками и видео лайкнули более 30 тысячи раз, тогда как на ее страницу в Instagram подписаны 3,1 миллиона человек.
Ванзант считают секс-символом ММА, в свое время она выступала в UFC, но после нескольких неудачных боев ушла в другой американский промоушен Bare Knuckle FC, который проводит бои на голых кулаках.
Не так давно она призналась, почему больше никогда не будет биться в UFC. При этом 28-летняя девушка собиралась попробовать себя в AEW, американском рестлинг-промоушене, основанном в 2019 году.
А в соцсетях нередко встречаются ее фотографии такого жанра:
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