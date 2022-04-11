Сабина Алтынбекова поразила своей фигурой в коротких шортиках

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова показала видео с тренировок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее спортсменка уже показывала эпизоды со своих интенсивных тренировок, а сейчас поделилась фрагментом после занятий.

"На массе", - подписала Алтынбекова опубликованное видео, показав свою шикарную фигуру.

Напомним, что казахстанка в начале 2021 года должна была вернуться в клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, цвета которого она защищала с декабря 2019-го по июнь 2020-го. Казахстанка также переходила в итальянскую "Казерту", но не смогла дебютировать там из-за финансовых проблем команды. Затем с началом пандемии Алтынбекова осталась без клуба.

В конце декабря 2020-го Алтынбекова вышла замуж за Саята Салманулы. Бракосочетание они отметили, накормив воспитанников детского дома. При этом спортсменка заявила, что намерена продолжать спортивную карьеру. В октябре 2021-го волейболистка родила сына, а затем оставила загадочное послание.

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