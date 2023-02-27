Сабина Алтынбекова очаровала своих фанатов красивыми ногами (Видео)

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Сегодня 08:09
©instagram.com/altynbekova_20

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала новый пост в соцсетях и этим самым очаровала своих поклонников, сообщают Vesti.kz.

В новом видео она позирует в коротком наряде, благодаря чему ее подписчики оценили ее красоту, а кто-то даже подчеркнул стройность ног спортсменки:

"Какие красивые ноги 😍"

"Одна из красивых спортсменок Мира 😍"

"Вы сама утонченность! 😍😍"

"Прекрасна 🥰😍"

"Уау, как красиво"

"Красотааа … 😍😍😍Хочется смотреть и смотреть… 🤩🤩🤩"

"Мне одному кажется, что там, где она наступает, тут же в этом месте цветы вырастают и распускаются?🌺🌼🌷"

К слову, на ее страницу в Instagram подписаны 1,1 миллиона человек.

Напомним, что ранее Алтынбекова отреагировала на потасовку Серика Сапиева с борцом.

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Метки:
Алтынбекова Сабина Девушки в спорте

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