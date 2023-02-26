Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA Naiza
Комментарии

Сабина Алтынбекова отреагировала на потасовку Серика Сапиева с борцом

Сабина Алтынбекова отреагировала на потасовку Серика Сапиева с борцом
©instagram.com/altynbekova_20

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева на турнире по смешанным единоборствам Naiza 49 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону такой прием не понравился, и он решил высказать оппоненту претензию, которая переросла в потасовку в октагоне.

Спортсменов удалось разнять. Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке.

Чуть позже из комментария тренера борца Александра Гольцмана стало известно о том, что его подопечный не знал, что Сапиев - олимпийский чемпион.

Алтынбекова написала об этом в сторис своего Instagram.

"Серик - гордость Казахстана, который не раз поднимал наш флаг. Я, конечно, извиняюсь, но с каких пор молодые субординацию не соблюдают? Не важно, в октагоне или где. Тренер должен объяснять, кто перед ним стоит", - написала Алтынбекова.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
NAIZA MMA Казахстан Сапиев Серик Алтынбекова Сабина

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 20:34
Naiza
"Должен извиниться". В потасовке Серика Сапиева с борцом найден виновный "Должен извиниться". В потасовке Серика Сапиева с борцом найден виновный
Сегодня , 19:16
Naiza
Сабина Алтынбекова отреагировала на потасовку Серика Сапиева с борцом Сабина Алтынбекова отреагировала на потасовку Серика Сапиева с борцом
Сегодня , 14:19
Naiza
Потасовка Серика Сапиева с борцом: тренер объяснился за инцидент Потасовка Серика Сапиева с борцом: тренер объяснился за инцидент
Вчера , 14:54
Naiza
Прямая трансляция битвы за 25 миллионов на NAIZA 49 Прямая трансляция битвы за 25 миллионов на NAIZA 49
24 февраля, 10:58
Naiza
Сорвался главный бой Гран-при на NAIZA 49. Известна причина Сорвался главный бой Гран-при на NAIZA 49. Известна причина
23 февраля, 15:00
Naiza
Битва за 25 миллионов и "возвращение" Сапиева. Что нас ждет в субботу на NAIZA 49 Битва за 25 миллионов и "возвращение" Сапиева. Что нас ждет в субботу на NAIZA 49
20 февраля, 20:53
Naiza
Казахстанец из лиги Хабиба пообещал устроить шоу Казахстанец из лиги Хабиба пообещал устроить шоу
17 февраля, 11:25
Naiza
NAIZA 50 в Астане: непобежденный казахстанец отберет пояс у российского чемпиона? NAIZA 50 в Астане: непобежденный казахстанец отберет пояс у российского чемпиона?
10 февраля, 13:25
Naiza
Стало известно об интересе UFC к казахстанскому бойцу Стало известно об интересе UFC к казахстанскому бойцу
9 февраля, 13:44
Naiza
Битва двух казахов: дерзкий 20-летний финишер встретится со звездой лиги Хабиба Битва двух казахов: дерзкий 20-летний финишер встретится со звездой лиги Хабиба
9 февраля, 12:13
Naiza
Olimpbet - титульный партнер ММА-промоушена Naiza Olimpbet - титульный партнер ММА-промоушена Naiza
7 февраля, 23:26
Naiza
"Казахстанский МакГрегор" узнал место и дату боя с известным экс-чемпионом "Казахстанский МакГрегор" узнал место и дату боя с известным экс-чемпионом
7 февраля, 11:27
Naiza
Его техника очаровывает. Небитый казахстанец удивил российских фанатов и "разорил" букмекеров Его техника очаровывает. Небитый казахстанец удивил российских фанатов и "разорил" букмекеров
4 февраля, 15:50
Naiza
Непобежденный казахстанец против звезды поп-ММА: прямая трансляция полуфинала Гран-при Непобежденный казахстанец против звезды поп-ММА: прямая трансляция полуфинала Гран-при
2 февраля, 12:45
Naiza
Испытание для непобежденного казахстанца: минус год карьеры и отобранный пояс Испытание для непобежденного казахстанца: минус год карьеры и отобранный пояс
1 февраля, 11:37
Naiza
"Не вижу соперников". Небитый казахстанец намерен сорвать куш на гран-при в России "Не вижу соперников". Небитый казахстанец намерен сорвать куш на гран-при в России
13 января, 15:30
Naiza
"Казахстанский МакГрегор" рассказал о разносторонних умениях Рахмонова "Казахстанский МакГрегор" рассказал о разносторонних умениях Рахмонова
10 января, 19:58
Naiza
"Ожидает победа". "Казахстанский МакГрегор" оценил следующего соперника "Ожидает победа". "Казахстанский МакГрегор" оценил следующего соперника
29 декабря, 11:05
Naiza
Трешток, интрига и "месть за Наймана". Что нужно знать о супербое "Казахстанского МакГрегора" на NAIZA 50 Трешток, интрига и "месть за Наймана". Что нужно знать о супербое "Казахстанского МакГрегора" на NAIZA 50
28 декабря, 19:22
Naiza
"Выйду и буду газовать". "Казахстанский МакГрегор" прокомментировал анонс боя с известным экс-чемпионом "Выйду и буду газовать". "Казахстанский МакГрегор" прокомментировал анонс боя с известным экс-чемпионом
28 декабря, 16:59
Naiza
"Казахстанскому МакГрегору" официально назначили бой с известным экс-чемпионом "Казахстанскому МакГрегору" официально назначили бой с известным экс-чемпионом
27 декабря, 21:58
Naiza
Казахстанский боец вошел в топ-10 суперлегкого веса в мире Казахстанский боец вошел в топ-10 суперлегкого веса в мире
22 ноября, 13:23
Naiza
"У нас есть Шавкат Рахмонов". Появились подробности переговоров по турниру UFC в Казахстане "У нас есть Шавкат Рахмонов". Появились подробности переговоров по турниру UFC в Казахстане
22 ноября, 00:22
Naiza
Определился исторический чемпион лиги NAIZA Определился исторический чемпион лиги NAIZA
21 ноября, 23:45
Naiza
Финалист Гран-при Naiza определился по итогам кровавой рубки Финалист Гран-при Naiza определился по итогам кровавой рубки
21 ноября, 23:09
Naiza
Рекордсмен MMA из Казахстана нокаутировал соперника на турнире NAIZA 48 Рекордсмен MMA из Казахстана нокаутировал соперника на турнире NAIZA 48
21 ноября, 21:31
Naiza
Казахстан выиграл дуэль у Узбекистана на турнире NAIZA 48 Казахстан выиграл дуэль у Узбекистана на турнире NAIZA 48
21 ноября, 20:16
Naiza
Казахстанское дерби на NAIZA 48 завершилось избиением и стремительной победой Казахстанское дерби на NAIZA 48 завершилось избиением и стремительной победой
21 ноября, 16:45
Naiza
Турнир UFC в Казахстане. Известны вероятные сроки проведения Турнир UFC в Казахстане. Известны вероятные сроки проведения
21 ноября, 12:00
Naiza
Прямая трансляция и кард NAIZA 48: вакантный пояс, бой трехкратного чемпиона мира по ММА и полуфинал Гран-при Прямая трансляция и кард NAIZA 48: вакантный пояс, бой трехкратного чемпиона мира по ММА и полуфинал Гран-при

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus