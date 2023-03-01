"Как у Памелы Андерсон". Казахстанская спортсменка опубликовала горячий контент

Ангелина Лукас (3-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных боксерш Казахстана, поделилась в соцсетях новыми горячими снимками, сообщают Vesti.kz.
Лукас предстала в откровенном купальнике, подписав свой контент:
"Когда каждый день на спорте, никакой фотошоп не нужен. Фигура в идеале".
При этом она призвала женскую половину заниматься спортом, развиваться, вкладываться в себя, делая себя счастливыми, так как это, по ее словам, когда-то окупится.
Между тем Ангелина под своим постом получила хвалебные отзывы:
"Супер. Ангелина, вы молодец. Агитируете девочек заниматься спортом. Желаю вам дальнейших успехов в спорте"
"Вы не боксер, а мисс вселенная"
"Какая красота🔥🔥🔥😍😍"
"Как спать теперь❤️🔥"
"Модель и боксер 👏"
"...как у Памелы Андерсон"
"Очень красивая 🔥❤️"
"Какая красота...вот это фигура, все при ней🔥"
Напомним, в декабре в Алматы Лукас выиграла титул чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO после досрочной победы. Для казахстанки, идущей без поражений, это была третья победа в третьем бою в профи.