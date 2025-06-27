Утром или вечером - ученые назвали лучшее время для тренировок

Время суток, в которое человек занимается спортом, может заметно влиять на результат. Режим сна, самочувствие, график и домашние обязанности - все это определяет, когда лучше тренироваться. Какое время считается оптимальным, передает Vesti.kz.

Чем полезны утренние тренировки

Утренние занятия ускоряют обмен веществ. Как показали исследования, физическая активность с утра улучшает способность мышц перерабатывать сахар и жир, что особенно важно для людей с избыточным весом и диабетом второго типа.

Кроме того, даже короткая зарядка, включая дыхательные упражнения, может положительно сказаться на артериальном давлении. Также ученые обнаружили связь между утренними тренировками и когнитивными функциями. Улучшение насыщения мозга кислородом способствует лучшему усвоению информации и укреплению памяти.

Возможный вред утренней активности

Однако утренние занятия подходят не всем. После ночного голодания запасы энергии в организме снижены, особенно уровень гликогена. Это может привести к быстрому утомлению в начале тренировки.

Такая нагрузка особенно рискованна для тех, кто предпочитает интенсивные или силовые занятия. Врачи не рекомендуют тренироваться натощак.

Есть и другая опасность: резкий переход от сна к активной физической нагрузке может стать стрессом для сердечно-сосудистой системы. В этом случае лучшим выбором будут умеренные направления вроде йоги или пилатеса.

Плюсы вечерних тренировок

Тренировки во второй половине дня также способствуют снижению веса. Исследования показывают, что именно вечерняя активность активизирует обмен веществ после завершения занятий, а 30-минутная нагрузка может существенно снизить аппетит.

К тому же такие тренировки помогают снять стресс и расслабиться после работы. Йога и растяжка в вечернее время улучшают качество сна и ускоряют восстановление организма.

Минусы вечерних занятий

Но стоит помнить: слишком интенсивная активность незадолго до сна может вызвать бессонницу. Вечерние тренировки возбуждают нервную систему, что затрудняет засыпание и делает сон менее глубоким.

Когда лучше тренироваться

Утренняя и вечерняя физическая активность по-разному влияют на организм. Выбор времени зависит от целей и образа жизни человека. Главное - не игнорировать регулярные нагрузки.

По мнению специалистов, физическая активность не только помогает поддерживать форму, но и служит профилактикой, а иногда и лечением хронических заболеваний. Исследования показали, что тренировки воздействуют на здоровье на генетическом уровне.

Авторы научных работ считают, что спорт может продлить жизнь так же эффективно, как лекарства и сбалансированное питание.

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