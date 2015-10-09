Ученые выяснили, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом

Новое исследование Университета Эдит Коуэн (ECU) установило, как часто нужно тренироваться в неделю, чтобы это приносило пользу, передают Vesti.kz со ссылкой на SciTechDaily.

Что выяснили ученые?

Участники эксперимента выполняли однократное, трехсекундное эксцентрическое сокращение бицепса - аналог медленного опускания тяжелого гантеля.

В одном из предыдущих опытов ежедневные занятия по будням в течение четырех недель при тех же условиях приводили к значительному росту силы.

Сравнение двух групп

Одну группу тестировали два раза в неделю, другую - три раза. Через четыре недели:

вторая группа показала существенный рост силы: +2,5 % в концентрическом движении и +3,9 % в эксцентрическом;

при двух занятиях в неделю результаты не изменились.

Как отметил профессор Кен Носака из ECU: «Наши прежние исследования показали: регулярные короткие тренировки эффективнее одного‑двух длительных занятий. Теперь мы понимаем, где находится точка, с которой начинаются реальные изменения - не менее трёх занятий в неделю».

Три раза хорошо, пять - еще лучше

При пяти тренировках в неделю участники набрали более 10 % силы - ощутимо больше, чем при трехразовом режиме. Но ежедневные занятия не гарантируют дальнейшего прогресса.

"Адаптация мышц происходит во время отдыха, - объясняет Носака. - В нашем опыте отдых между 3‑секундными нагрузками был примерно в 28 800 раз больше времени самой тренировки. Но для такого мини‑объёма мышцам комфортно частое стимулирование".

Как применить это на практике?

Профессор Носака подчёркивает: нужны дополнительные исследования, чтобы понять, работают ли принципы на другие типы упражнений, включая кардио и традиционные силовые тренировки.

Тем не менее, уч5ный отмечает: даже 5 минут тренировок в день полезны, если делать их регулярно. Чем чаще вы занимаетесь, пусть даже чуть-чуть, тем весомее результат для здоровья.