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Звёздный игрок за 86 миллионов вернулся в "Барселону"

ФК "Барселона" 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Полузащитник "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг досрочно покинул расположение национальной команды из-за физического дискомфорта и вернулся в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

Де Йонг испытывает проблемы со здоровьем

В матче пятого тура Лиги наций против Греции, завершившемся разгромной победой Нидерландов со счётом 7:0, 28-летний полузащитник был заменён в перерыве. По информации Mundo Deportivo, футболист испытывает дискомфорт в области лобка.

Ранее пресс-служба нидерландской сборной подтвердила досрочное возвращение игрока в клуб. Главный тренер национальной команды Хави Эрнандес также рассказал, что перед встречей с Грецией де Йонг жаловался на боль в спине.

Когда полузащитник вернётся на поле?

По данным источника, восстановление футболиста проходит без серьёзных осложнений. В "Барселоне" рассчитывают, что он сможет принять участие в матче 13-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который запланирован на воскресенье, 22 ноября. Окончательное решение о готовности полузащитника будет принято после оценки его состояния в ближайшие дни.

Де Йонг выступает за каталонский клуб с 2019 года, когда перешёл из амстердамского "Аякса" за 86 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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