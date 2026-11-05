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Звезда сборной Аргентины покинул состав "Атлетико" перед матчем с "Барселоной"

ФК "Атлетико" Мадрид. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Защитник мадридского "Атлетико" и капитан сборной Аргентины Кристиан Ромеро пропустит центральный матч 12-го тура чемпионата Испании против каталонской "Барселоны" из-за мышечной травмы, передают Vesti.kz.

Ромеро не сыграет с "Барселоной"

По информации Marca, аргентинец получил повреждение и оказался в лазарете. Из-за проблем со здоровьем он также не смог принять участие в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", в котором мадридцы уступили со счётом 0:2.

Ромеро перешёл в "Атлетико" из лондонского "Тоттенхэма" перед началом нынешнего сезона за 33 миллиона евро. За испанский клуб защитник провёл восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.

Кристиан Ромеро Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Атлетико" отстаёт от "Барселоны" на два очка

Встреча "Атлетико" и "Барселоны" состоится в ночь на 9 ноября в Мадриде (Испания). Перед очным противостоянием каталонцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, а мадридцы занимают второе место, отставая от соперника на два очка.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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