Защитник мадридского "Атлетико" и капитан сборной Аргентины Кристиан Ромеро пропустит центральный матч 12-го тура чемпионата Испании против каталонской "Барселоны" из-за мышечной травмы, передают Vesti.kz.

Ромеро не сыграет с "Барселоной"

По информации Marca, аргентинец получил повреждение и оказался в лазарете. Из-за проблем со здоровьем он также не смог принять участие в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", в котором мадридцы уступили со счётом 0:2.

Ромеро перешёл в "Атлетико" из лондонского "Тоттенхэма" перед началом нынешнего сезона за 33 миллиона евро. За испанский клуб защитник провёл восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.

Кристиан Ромеро Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Атлетико" отстаёт от "Барселоны" на два очка

Встреча "Атлетико" и "Барселоны" состоится в ночь на 9 ноября в Мадриде (Испания). Перед очным противостоянием каталонцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, а мадридцы занимают второе место, отставая от соперника на два очка.

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