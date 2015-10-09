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Испания
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Лидер "Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с топ-клубом Ла Лиги

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Лидер "Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с топ-клубом Ла Лиги ФК "Манчестер Юнайтед". Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Защитник сборной Аргентины и английского "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес может перейти в мадридский "Атлетико", передают Vesti.kz.

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Защитник сборной Аргентины и английского "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес может перейти в мадридский "Атлетико", передают Vesti.kz.

Мартинес договорился с "Атлетико"

По информации North Bank Insider, испанский клуб достиг принципиального соглашения с 28-летним футболистом по условиям личного контракта. Отмечается, что аргентинец настроен продолжить карьеру в Мадриде (Испания).

При этом "Атлетико" пока не вступал в официальные переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу трансфера защитника.

Лисандро Мартинес в составе Лисандро Мартинес Фото: Depositphotos/[email protected]

Контракт Мартинеса истекает летом

В нынешнем сезоне Мартинес провёл десять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до ближайшего лета.

В составе сборной Аргентины защитник стал чемпионом мира в 2022 году, а в 2026-м завоевал серебряные медали мирового первенства.

Ранее "Манчестер Юнайтед" нашёл нового главного тренера.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Эвертон 9 3 4 2 9-9 13
8 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9 Тоттенхэм Хотспур 9 3 3 3 10-10 12
10 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
11 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
12 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
13 Ньюкасл Юнайтед 9 3 2 4 12-15 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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Лига чемпионов 2026/27   •   Англия, Манчестер   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
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