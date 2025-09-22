Журналист Маркос Бенито из программы "El Chiringuito" сообщил, что нападающий "Реала" Винисиус Жуниор недоволен своим положением в команде и рассматривает вариант ухода уже в январе, передают Vesti.kz.

По информации источника, бразилец раздражен тем, что после прихода Хаби Алонсо он перестал чувствовать себя ключевым игроком.

Выходы на замену и нахождение на скамейке запасных подорвали его уверенность. Ситуацию усугубило появление Килиана Мбаппе, который быстро занял статус главной звезды мадридского клуба.

Винисиус уверен, что его заслуги – два выигранных Кубка чемпионов, лидерство в трудные для команды годы и попадание в число претендентов на "Золотой мяч" – дают ему право на большее признание. Он не хочет проводить лучшие годы карьеры в тени Мбаппе.

По данным Бенито, если ситуация не изменится до зимы, уход станет реальным сценарием. В крайнем случае решение о будущем будет принято летом. Сам футболист ожидает, что клуб подтвердит его статус одного из неприкасаемых игроков.

Стоит отметить, что контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до 2027 года, однако в ближайшие месяцы мадридцам предстоит решить, как сохранить одного из своих главных игроков.

