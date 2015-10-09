"Золотой мяч" - 2025: начало церемонии, где смотреть трансляцию и кто победит

Сегодня, 22 сентября, состоится одно из главных событий в мире футбола - ежегодная церемония вручения "Золотого мяча" - награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2024/25, организованной журналом France Football. Vesti.kz рассказывают всё, что нужно знать о предстоящем мероприятии.

Когда и где пройдёт церемония "Золотой мяч" - 2025

Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле (Франция). В прямом эфире 69-ю по счёту церемонию вручения "Золотого мяча" покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнётся в 23:00 по казахстанскому времени.

Голосование за "Золотой мяч" - 2025 завершилось

В голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран топ-100 рейтинга Международной федерацией футбола (ФИФА). Они выбирают 10 футболистов из 30 номинантов, и расставляют их в порядке убывания. Первая строчка в этом списке приносит игроку 15 очков, второе — 12, третье — 10. Затем футболисты получают баллы от восьми до одного.

Игрок, который заработал наибольшее количество очков, и получает "Золотой мяч". В случае равенства очков у нескольких претендентов побеждает тот, у кого больше первых мест. В прошлом году "Золотой мяч" выиграл испанский полузащитник английского "Манчестер Сити" Родри.

Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года.

Во второй раз "Золотой мяч" будут вручать совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с ФИФА. С 2016 года вручаются две награды лучшему игроку мира — по версии издания и по версии ФИФА, приз от ФИФА также вручался с 1991 по 2009 год.

Претенденты на "Золотой мяч" - 2025

Наибольшее представительство получил французский "Пари Сен-Жермен" - сразу девять футболистов из 30.

Итоговый список претендентов выглядит так:

Джуд Беллингем (Англия, "Реал")

Усман Дембеле (Франция, "Пари Сен-Жермен")

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Пари Сен-Жермен"/"Манчестер Сити")

Дезире Дуэ (Франция, "Пари Сен-Жермен")

Дензел Дюмфрис (Нидерланды, "Интер")

Серу Гирасси (Гвинея, "Боруссия" Дортмунд)

Виктор Дьёкереш (Швеция, "Спортинг"/"Арсенал")

Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")

Ашраф Хакими (Марокко, "Пари Сен-Жермен")

Харри Кейн (Англия, "Бавария")

Хвича Кварацхелия (Грузия, "Наполи"/"Пари Сен-Жермен")

Роберт Левандовски (Польша, "Барселона")

Алексис Мак Аллистер (Аргентина, "Ливерпуль")

Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")

Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")

Скотт Мактоминай (Шотландия, "Наполи")

Нуну Мендеш (Португалия, "Пари Сен-Жермен")

Жоау Невеш (Португалия, "Пари Сен-Жермен")

Майкл Олисе (Франция, "Бавария")

Коул Палмер (Англия, "Челси")

Педри (Испания, "Барселона")

Рафинья Диас (Бразилия, "Барселона")

Деклан Райс (Англия, "Арсенал")

Фабиан Руис (Испания, "Пари Сен-Жермен")

Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль")

Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")

Витинья (Португалия, "Пари Сен-Жермен")

Флориан Вирц (Германия, "Байер"/"Ливерпуль")

Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")

Кто заберёт "Золотой мяч" - 2025

Главными фаворитами на награду считаются нападающий ПСЖ Усмана Дембеле, вингер "Барселоны" Ламин Ямаль и полузащитник парижан Витинья. Вероятно, именно эта троица и разыграет между собой "Золотой мяч".

Хотя нельзя исключать и появления вингера "Барселоны" Рафиньи, который выдал свой лучший сезон в карьере. Кроме того, высоко котируются Ашраф Хакими и Мохамед Салах. Первый внёс огромный вклад в победу ПСЖ в Лиге чемпионов, а второй помог "Ливерпулю" прервать гегемонию "Манчестер Сити" в АПЛ.

Рекордсмены "Золотого мяча"

Рекорд принадлежит аргентинцу Лионелю Месси, который получил восемь "Золотых мячей". Ближайший преследовать — португалец Криштиану Роналду (5). По три "Золотых мяча" у Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена.

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

Другие номинации

Помимо "Золотого мяча" для мужчин, на церемонии будет вручён "Золотой мяч" среди женщин, трофей лучшему молодому игроку до 21 года (Трофей Копа), награда лучшему вратарю (трофей имени Льва Яшина), лучшему бомбардиру (трофей Герда Мюллера), лучшему тренеру (трофей Йохана Кройффа) и лучшему клубу.

Кто проведёт церемонию "Золотого мяча" - 2025

Ведущим мероприятия будет легендарный нидерландский футболист Рууд Гуллит, выигравший "Золотой мяч" в 1987 году в составе "Милана". Компанию ему составит известная британская телеведущая Кейт Скотт.

По информации инсайдеров, в этом году победитель "Золотого мяча" получит награду из рук Роналдиньо. Организаторы остановили свой выбор на бразильце, поскольку ровно 20 лет назад он выиграл свой "Золотой мяч".

Интересные факты о "Золотом мяче"

"Золотой мяч" был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года приз стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.

"Золотой мяч" выполнен из латуни, покрытой золотом. Вес трофея составляет около 12 килограммов. Стоимость сырья для изготовления составляет примерно 3000 евро, но сама награда может оцениваться до 500 тысяч евро;

Единственный вратарь, которому удалось выиграть "Золотой мяч" — Лев Яшин (1963 год);

Чаще остальных "Золотые мячи" выигрывали футболисты "Барселоны" и "Реала" — по 12 раз.

А кто, по вашему мнению, получит "Золотой мяч" - 2025? Пишите в комментариях.