В "Барселоне" нарастает обеспокоенность по дисциплине и жизни 17-летнего вингера каталонцев Ламина Ямаля вне футбольного поля, передают Vesti.kz.

Звездная жизнь Ямаля беспокит раздевалку "Барсы"

Юный талант "сине-гранатовых", стремительно ворвавшийся в элиту мирового футбола, оказался в центре тревожных обсуждений внутри команды. Как сообщает Don Balon, в раздевалке недовольны его поведением за пределами поля - особенно отпуском, наполненным роскошью и вечеринками.

Игроки и тренерский штаб следили за публикациями Ямаля в соцсетях, и многие считают, что он начал терять ту скромность и сосредоточенность, которые отличали его в начале сезона. Одноклубники встревожены, что с приходом вингера "Атлетика" Нико Уильямса ситуация может ухудшиться - конкуренция и слава рискуют окончательно сбить юного вингера с пути.





Педри обратился к Флику

Особую тревогу выразил один из лидеров команды Педри. По информации источника, он лично обсудил ситуацию с новым главным тренером "Барсы" Ханси Фликом, призвав обратить внимание на поведение Ямаля вне поля, особенно на фоне скорого совершеннолетия футболиста.





Напомним, в июле Ламину исполнится 18, и внутри клуба опасаются, что его ночная жизнь в Барселоне может стать источником серьезных проблем. Ранее он уже был замечен на вечеринках с Неймаром в Бразилии и отдыхал на яхтах в компании девушек.

Тренер "Барселоны" предупредил игроков

Со своей стороны, Ханси Флик, известный своим строгим подходом к дисциплине, якобы дал понять: в новом сезоне не будет терпеть нарушений режима, опозданий или недостаточной самоотдачи на тренировках.



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