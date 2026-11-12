Левый защитник "Барселоны" испанец Алехандро Бальде рассматривает возможность ухода из каталонского клуба в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Бальде разочаровался в отношении Флика

По информации Sport, ещё до начала нынешнего сезона 23-летний испанец знал, что главный тренер Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на него в полной мере. Несмотря на это, летом футболист решил остаться в команде. Однако теперь его позиция изменилась: защитник понял, что не входит в планы немецкого специалиста, и готов сменить клуб уже в январе.

Бальде является воспитанником "Барселоны". После ухода Жорди Альбы он быстро закрепился в основном составе и стал одним из любимцев болельщиков. Однако в последние годы защитнику мешали регулярные травмы, а со временем он практически полностью утратил доверие Флика.

Алехандро Бальде Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика Бальде в нынешнем сезоне

В текущей кампании испанец принял участие всего в пяти матчах "сине-гранатовых", проведя на поле в общей сложности 124 минуты.

Контракт Бальде с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 40 миллионов евро.

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