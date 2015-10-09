Зидан объяснил, почему в "Реале" выигрывают только свои

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился своим взглядом на то, что необходимо наставнику, чтобы добиться успеха у руля "сливочных", сообщают Vesti.kz.

"В "Реале" тренеры в распоряжении игроков. Для меня это залог успеха: ты рядом с игроком. Если ты этого не понимаешь, то не сможешь долго продержаться. Мы здесь, чтобы поддерживать футболистов; необходимо показать, что ты рядом с ними. Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, нужно, чтобы игрокам нравилось. Если футболисты не согласны со всем, что ты делаешь, то всегда чего-то будет не хватать.

С нами они действительно получали удовольствие. Мы вселили в игроков много уверенности. Футболисты пережили непростой период и нуждались в восстановлении уверенности, физической формы, всего. Наш тренерский штаб создал систему, чтобы они могли всё это вернуть. Когда игрок конкурентоспособен, рад тренироваться и выходить на поле, он обязательно выиграет все титулы сезона", — приводит слова Зидана Goal.

Напомним, Зидан является одним из самых титулованных тренеров в истории клуба: под его руководством "Реал" дважды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов, а также по два раза завоёвывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

