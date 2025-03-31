Каталонская "Барселона" уже согласовала условия нового соглашения с 34-летним польским голкипером Войцехом Щенсны, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Sport.es, контракт рассчитан на один год и вступит в силу после окончания текущего сезона, когда истечет действующий договор игрока.

По данным источника, Щенсны готов принять роль второго вратаря в составе сине-гранатовых. Одним из ключевых факторов, повлиявших на его решение, стало присутствие в команде Роберта Левандовски, с которым у него теплые дружеские отношения.

Также отмечается, что и Щенсны, и Левандовски могут завершить карьеру в "Барселоне" после сезона-2025/26, чтобы затем попробовать себя в новых ролях.